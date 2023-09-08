Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи порассуждал об установлении потолка зарплат в футболе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что думает об установлении потолка зарплат в футболе.

«Никто не хочет терять деньги. Если мы сможем юридически прийти к потолку зарплат, который позволят нам правила, все определенно поддержат это. Никто не скажет «нет». Но разве это законно? Не знаю, но каждый захочет зарабатывать деньги, а не терять их», — цитирует Аль-Хелаифи BBC.

В 2021 году в Англии уже пытались ввести потолок зарплат для первой и второй лиги, но Ассоциация профессиональных футболистов обратилась в арбитражный суд, заявив, что это незаконно и не имеет исковой силы.