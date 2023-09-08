Жиру покинет расположение сборной Франции из-за травмы лодыжки
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру покинет расположение команды и вернется в «Милан» из-за травмы левой лодыжки, полученной в матче отборочного турнира Евро-2024 с Ирландией (2:0).
36-летний Жиру был заменен на 26-й минуте игры, вместо него вышел Маркус Тюрам.
Как сообщает L'Equipe, обследование не выявило у игрока ничего серьезного, но в целях предосторожности Жиру покинет сборную. В связи с этим он не сыграет в товарищеском матче с Германией, который состоится 12 сентября.
Источник: L'Equipe
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|
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|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
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|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
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|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
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|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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