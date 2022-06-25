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Сегодня, 18:26

Голкипер «ПСЖ» Ареола близок к переходу в «Вест Хэм» на постоянной основе

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола в скором времени должен завершить свой переход в лондонский «Вест Хэм» на постоянной основе. Сделка находится на финальной стадии, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Прошлый сезон 29-летний футболист провел на правах аренды в «Вест Хэме». В арендном соглашении «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, однако лондонский клуб не был готов платить такие деньги.

Альфонс Ареола в прошедшем сезоне АПЛ пропустил 15 голов в 18 матчах за команду, 8 раз отыграв на ноль.

Голкипер ранее выступал на правах аренды за такие клубы, как «Вильярреал», «Реал» Мадрид и «Фулхэм».

Альфонс Ареола
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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