Голкипер «ПСЖ» Ареола близок к переходу в «Вест Хэм» на постоянной основе
Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола в скором времени должен завершить свой переход в лондонский «Вест Хэм» на постоянной основе. Сделка находится на финальной стадии, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Прошлый сезон 29-летний футболист провел на правах аренды в «Вест Хэме». В арендном соглашении «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, однако лондонский клуб не был готов платить такие деньги.
Альфонс Ареола в прошедшем сезоне АПЛ пропустил 15 голов в 18 матчах за команду, 8 раз отыграв на ноль.
Голкипер ранее выступал на правах аренды за такие клубы, как «Вильярреал», «Реал» Мадрид и «Фулхэм».
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
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7
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8
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11
|Брест
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12
|Реймс
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|0
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0
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14
|Анже
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|0-0
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15
|Труа
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|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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