Голкипер «ПСЖ» Ареола близок к переходу в «Вест Хэм» на постоянной основе

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола в скором времени должен завершить свой переход в лондонский «Вест Хэм» на постоянной основе. Сделка находится на финальной стадии, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Прошлый сезон 29-летний футболист провел на правах аренды в «Вест Хэме». В арендном соглашении «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, однако лондонский клуб не был готов платить такие деньги.

Альфонс Ареола в прошедшем сезоне АПЛ пропустил 15 голов в 18 матчах за команду, 8 раз отыграв на ноль.

Голкипер ранее выступал на правах аренды за такие клубы, как «Вильярреал», «Реал» Мадрид и «Фулхэм».