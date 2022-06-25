Экс-игрок «Марселя» Товен рассказал, что страдал депрессией во французском клубе
Бывший полузащитник «Марселя» Флориан Товен рассказал, что перед уходом из французского клуба страдал депрессией. 7 мая 2021 года игрок подписал контракт с мексиканским «УАНЛ Тигрес».
«Я испытывал постоянное давление. «Марсель» — это клуб, который очень часто находится в центре внимания, поэтому необходимо добиваться результатов, СМИ и болельщики оказывают давление. Это эмоциональные американские горки. Когда ты хорошо играешь одну неделю, ты лучший игрок в мире, а на следующей неделе тебя даже не стоит выпускать на поле. Это те вещи, с которыми я боролся и которые продолжались в течение многих лет, и в какой-то момент я потерял эту страсть. Я проконсультировался с психологом. Какое-то время это была депрессия, потому что ты в отчаянии, вот как она зарождается», — сказал Товен в интервью французской футбольной программы Rothen s'enflamme.
В прошедшем сезоне 29-летний французский полузащитник «УАНЛ Тигрес» провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0-0
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11
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0-0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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