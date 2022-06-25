Экс-игрок «Марселя» Товен рассказал, что страдал депрессией во французском клубе

Бывший полузащитник «Марселя» Флориан Товен рассказал, что перед уходом из французского клуба страдал депрессией. 7 мая 2021 года игрок подписал контракт с мексиканским «УАНЛ Тигрес».

«Я испытывал постоянное давление. «Марсель» — это клуб, который очень часто находится в центре внимания, поэтому необходимо добиваться результатов, СМИ и болельщики оказывают давление. Это эмоциональные американские горки. Когда ты хорошо играешь одну неделю, ты лучший игрок в мире, а на следующей неделе тебя даже не стоит выпускать на поле. Это те вещи, с которыми я боролся и которые продолжались в течение многих лет, и в какой-то момент я потерял эту страсть. Я проконсультировался с психологом. Какое-то время это была депрессия, потому что ты в отчаянии, вот как она зарождается», — сказал Товен в интервью французской футбольной программы Rothen s'enflamme.

В прошедшем сезоне 29-летний французский полузащитник «УАНЛ Тигрес» провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.