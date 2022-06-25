Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс планирует заключить долгосрочный контракт с клубом

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс согласился заключить долгосрочный контракт с парижским клубом, информирует журналист Фабрицио Романо. Ранее игрок был близок к переходу в «Барселону», но французский клуб захотел продлить контракт с футболистом.

«ПСЖ» близок к «полному соглашению» с 19-летним голландцем о долгосрочном контракте — переговоры находятся на завершающей стадии. В следующем сезоне Симонс может перейти «ПСВ» на правах аренды.

В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.