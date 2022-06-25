Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс планирует заключить долгосрочный контракт с клубом
Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс согласился заключить долгосрочный контракт с парижским клубом, информирует журналист Фабрицио Романо. Ранее игрок был близок к переходу в «Барселону», но французский клуб захотел продлить контракт с футболистом.
«ПСЖ» близок к «полному соглашению» с 19-летним голландцем о долгосрочном контракте — переговоры находятся на завершающей стадии. В следующем сезоне Симонс может перейти «ПСВ» на правах аренды.
В минувшем сезоне Симонс провел 9 матчей за «ПСЖ», в которых сделал 1 результативную передачу. Также на счету полузащитника 4 гола и 6 ассистов в 7 играх Юношеской лиги УЕФА.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
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12
|Реймс
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|0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
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|0
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|0-0
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15
|Труа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
|0
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|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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