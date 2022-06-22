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Президент «ПСЖ» отказался отвечать на вопрос о будущем Неймара в клубе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказаль о задачах нового спортивного директора клуба Луиша Кампуша.

«Перед ним стоит четкая цель, отличная от других задач на рынке, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Найти молодых талантливых, мотивированных футболистов с психологией победителя, которые захотят умереть за эмблему «ПСЖ». Мы хотим стать сильнее как команда, чтобы игроки бились друг за друга, с мыслью о том, что важнее всего — это клуб«.

Президент парижского клуба отказался отвечать на вопрос о будущем нападающего Неймара.

«Мы не можем обсуждать такие темы в прессе. Кто-то придет, кто-то уйдет, это вопрос переговоров, не подлежащих оглашению», — сказал он.

В прошедшем сезоне 30-летний бразилец забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/psg/2022/06/21/62b1da5f268e3e80548b45d5.html
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