Евгений Калешин: «ПСЖ — это антиреклама футбола, де Брейне — самый недооцененный футболист в мире»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение о Лионеле Месси, «ПСЖ» и Кевине де Брейне.
— Для меня Кубок мира в руках у Лео Месси — это как раз награда футбольного бога. Столько лет он верой и правдой служил футболу.
— Сколько он шел к этому! Вроде лучшие были, раз — Кубок Америки проиграли! И он уже уходил из сборной, возвращался. И Кубок Америки взял, и Кубок мира. Невероятный матч был финальный! В группе качество игры у них было неважным. Но потихоньку к финалу очухались. Месси сам по себе парень скромный. Его бьют, а он встает. И многие игроки говорят, что к нему испытывают только уважение. Ни в каких скандалах не замешан, прекрасный пример для молодежи. У него отличная семья. Мне кажется, он заслужил.
— Я сначала про Месси немного боялся говорить, потому что знаю, что вы — идеолог коллективизма в футболе, ухода от идолопоклонничества.
— Соглашусь. Мне кажется, что ПСЖ — это антиреклама футбола. Как они себя ведут на поле и за полем. На вас же смотрят миллионы людей! Понятно, что сейчас все на виду, и человек не может остаться один. Ты платишь такой жизнью за то, что у тебя эксклюзивные условия проживания. У тебя, самолеты, вертолеты, яхты, виллы. Ты платишь тем, что у тебя нет приватной жизни. Каждое твое действие — под микроскопом.
— С какими великими футболистами вы мечтали бы поработать?
— Кевин де Брейне. Если про тренеров переоцененных или недооцененных я не хочу говорить, то про де Брейне я скажу, что это самый недооцененный футболист в мире! Это такая умница, такой игрочище! Мне кажется, что если бы Лобановский был бы сейчас жив, то назвал бы его эталоном игрока.
— С какого момента вы выделили его для себя из общего ряда?
— Он — универсальный игрок. Все игры с ним смотрю. Он на всех позициях может играть и оказывает влияние на всю игру команды. Вообще без слабых мест! Головой может играть, бороться, бежать, отбирать. Забивает с обеих ног. Он еще и человек хороший. Семьянин. Мне кажется, что Зидан, Хави, Иньеста, Де Брейне — футболисты одного уровня. Орлы футбола!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|38
|27
|4
|7
|89-40
|85
|
2
|Ланс
|38
|25
|9
|4
|68-29
|84
|
3
|Марсель
|38
|22
|7
|9
|67-40
|73
|
4
|Лилль
|38
|19
|10
|9
|65-44
|67
|
5
|Ренн
|38
|21
|5
|12
|69-39
|68
|
6
|Монако
|38
|19
|8
|11
|70-58
|65
|
7
|Лион
|38
|18
|8
|12
|65-47
|62
|
8
|Клермон Фут
|38
|17
|8
|13
|45-49
|59
|
9
|Ницца
|38
|15
|13
|10
|48-37
|58
|
10
|Лорьян
|38
|15
|10
|13
|52-53
|55
|
11
|Реймс
|38
|12
|15
|11
|45-45
|51
|
12
|Монпелье
|38
|15
|5
|18
|65-62
|50
|
13
|Тулуза
|38
|13
|9
|16
|51-57
|48
|
14
|Брест
|38
|11
|11
|16
|44-54
|44
|
15
|Страсбур
|38
|9
|13
|16
|51-59
|40
|
16
|Осер
|38
|8
|11
|19
|35-63
|35
|
17
|Нант
|38
|7
|15
|16
|37-55
|36
|
18
|Труа
|38
|4
|12
|22
|45-81
|24
|
19
|Аяччо
|38
|7
|5
|26
|23-74
|26
|
20
|Анже
|38
|4
|6
|28
|33-81
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|2 : 1
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|1 : 2
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|1 : 0
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|3 : 1
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|2 : 3
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 3
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|29
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|30
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|30
|2
|2