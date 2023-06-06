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Сегодня, 12:15

Евгений Калешин: «ПСЖ — это антиреклама футбола, де Брейне — самый недооцененный футболист в мире»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение о Лионеле Месси, «ПСЖ» и Кевине де Брейне.

— Для меня Кубок мира в руках у Лео Месси — это как раз награда футбольного бога. Столько лет он верой и правдой служил футболу.

— Сколько он шел к этому! Вроде лучшие были, раз — Кубок Америки проиграли! И он уже уходил из сборной, возвращался. И Кубок Америки взял, и Кубок мира. Невероятный матч был финальный! В группе качество игры у них было неважным. Но потихоньку к финалу очухались. Месси сам по себе парень скромный. Его бьют, а он встает. И многие игроки говорят, что к нему испытывают только уважение. Ни в каких скандалах не замешан, прекрасный пример для молодежи. У него отличная семья. Мне кажется, он заслужил.

— Я сначала про Месси немного боялся говорить, потому что знаю, что вы — идеолог коллективизма в футболе, ухода от идолопоклонничества.

— Соглашусь. Мне кажется, что ПСЖ — это антиреклама футбола. Как они себя ведут на поле и за полем. На вас же смотрят миллионы людей! Понятно, что сейчас все на виду, и человек не может остаться один. Ты платишь такой жизнью за то, что у тебя эксклюзивные условия проживания. У тебя, самолеты, вертолеты, яхты, виллы. Ты платишь тем, что у тебя нет приватной жизни. Каждое твое действие — под микроскопом.

— С какими великими футболистами вы мечтали бы поработать?

— Кевин де Брейне. Если про тренеров переоцененных или недооцененных я не хочу говорить, то про де Брейне я скажу, что это самый недооцененный футболист в мире! Это такая умница, такой игрочище! Мне кажется, что если бы Лобановский был бы сейчас жив, то назвал бы его эталоном игрока.

— С какого момента вы выделили его для себя из общего ряда?

— Он — универсальный игрок. Все игры с ним смотрю. Он на всех позициях может играть и оказывает влияние на всю игру команды. Вообще без слабых мест! Головой может играть, бороться, бежать, отбирать. Забивает с обеих ног. Он еще и человек хороший. Семьянин. Мне кажется, что Зидан, Хави, Иньеста, Де Брейне — футболисты одного уровня. Орлы футбола!

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь

Кевин де Брейне
Лионель Месси
ФК Акрон
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
1
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Источник: Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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