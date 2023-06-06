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Источник: Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий Лионель Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года, сообщает Goal.

По информации издания, представители аргентинского форварда провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе на следующий год. Месси настроен вернуться в каталонский клуб.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Сообщалось, что отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына. Также есть информация, что ла лига одобрила финансовый план каталонцев, что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
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 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Монако – Тулуза
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Неймар

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Реймс

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