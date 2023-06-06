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Сегодня, 14:01

Глеб считает, что переход в «Боруссию» был бы для Головина шагом вперед

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб поделился мыслями о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Этот сезон Головин провел очень ярко. Я думаю, что у него будет несколько предложений из топовых клубов. Если будет желание, он уедет. С его отношением к футболу, физическими данными, дриблингом и видением поля он спокойно может играть в топ-клубе Европы. Он достоин того, чтобы играть в сильнейших европейских клубах. Мне очень нравится его игра. Он смог адаптироваться во Франции, выучил язык и стал лидером сильной команды. У него должны быть предложения из более сильных команд, чем «Монако». «Боруссия» однозначно сильнее. Я считаю, что этот переход был бы шагом вперед в его карьере», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за «Монако» 176 матчей, отметился 25 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-borussiya-odnoznachno-silnee-monako-etot-perekhod-byl-by-dlya-golovina-shagom-vperyod-256720/
Александр Глеб
Александр Головин
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2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
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4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
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 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
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 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
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