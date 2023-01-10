Льорис: «Не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться в сторону Зидана»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о французском специалисте Зинедине Зидане.

Ранее Ле Гре заявил, что ему плевать, где находится Зидан. Также президент федерации сказал, что никогда не взял бы его на пост главного тренера сборной Франции.

«Не знаю, что побудило Ле Гре так высказаться. Нужно уважать игроков, которые, как Зидан, так много дали сборной Франции. Дешам и Зидан — две легенды нашего вида спорта, и такие заявления не играют на руку ни сборной, ни футболу в целом. Мы должны не разделяться, а объединяться вокруг сборной Франции», — приводит слова Льориса L'Equipe.

Позднее Ле Гре извинился перед 50-летним специалистом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан мог заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции.