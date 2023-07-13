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Французский журналист: «На данный момент Кузяев для «Гавра» — звезда трансферного окна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист французского издания Footmercato Орельян Маседо прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Приход Далера Кузяева в лигу 1 был хорошо воспринят. Учитывая его опыт в «Зените» и в России, ожидалось, что он перейдет в «Тулузу». Думаю, срыв контракта стал ударом для клуба, поскольку их ждет Лига Европы. Был еще «Бешикташ», который предлагал лучшую зарплату.

Видеть, как он отправляется в «Гавр», еще более удивительно и интригующе. Клуб хорошо работает с момента прихода спортивного директора Матье Бодмера в прошлом году. Они смогли подняться в лигу 1 (после 14 лет ожидания) благодаря синергии в клубе. Уверен, что «Гавр» представил для Далера убедительный проект. У клуба мало средств, но у них сильное руководство с хорошими переговорщиками. В любом случае, он прибывает в качестве звезды команды. Болельщики «Тулузы» уже готовились к подписанию. А в «Гавре» этого совершенно не ожидали. На данный момент это их звезда трансферного окна.

Думаю, что «Гавр» был более убедителен в отношении того, как они видят Далера в проекте. «Тулуза» не смогла с ними конкурировать», — цитирует «РБ Спорт» Маседо.

 
Далер Кузяев продолжит карьеру в &laquo;Гавре&raquo;. Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/frantsuzskij-zhurnalist-prihod-kuzyaeva-v-gavr-horosho-vosprinyali-on-zvezda-transfernogo-ry-nka/
Далер Кузяев
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