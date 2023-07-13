Лепехин: «Трансфер в «Гавр» – шаг вперед для Кузяева»
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
«Если Кузяев сможет зацепиться и стать игроком основного состава, то в будущем он теоретически сможет найти более статусный клуб в Европе. Для любого российского футболиста игра в топ-лиге Европы пойдет на пользу, это замечательный опыт. Трансфер в «Гавр» – шаг вперед для Кузяева.
Нужно понимать, что у Далера было желание поиграть там, это самое главное. Теперь появилась возможность – просто так трансферы не происходят. «Гавр» подписал Далера, потому что этот клуб уверен в Кузяеве. Желание поиграть во Франции есть у многих российских футболистов, но немногих зовут туда»?, – цитирует «РБ Спорт» Лепехина.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 он стал свободным агентом и перешел в «Гавр». 30-летний игрок подписал контракт с французским клубом до 2025 года.
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4
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5
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6
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11
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12
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14
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15
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16
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17
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18
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Брест – Ланс
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