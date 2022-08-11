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Сегодня, 09:11

Форвард «Марселя» Дьенг может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг близок к тому, чтобы уйти из команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Два неназванных клуба английской премьер-лиги ведут переговоры по покупке 22-летнего сенегальца. Ожидается, что ближайшие дни станут решающими в ситуации с трансфером футболиста.

«Марсель» хочет получить за форварда 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дьенг забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Марсель
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 Монако 1 1 0 0 2-1 3
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 - : -
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Труа – Тулуза
 - : -
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ПСЖ

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Лилль

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Лион

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