Маланг Сарр рад переходу из «Челси» в «Монако»

Новичок «Монако» Маланг Сарр прокомментировал свой переход из «Челси» в стан монегасков.

«Я очень рад присоединиться к «Монако» и вернуться в лигу 1, в которой я начинал свою карьеру и которую хорошо знаю. Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. Сейчас я с нетерпением жду возможности влиться в новую среду и познакомиться с новыми одноклубниками, чтобы достичь новых вершин вместе», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

Следующим летом «Монако» может использовать опцию выкупа прав на французского защитника.