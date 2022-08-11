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Сегодня, 02:46

Маланг Сарр рад переходу из «Челси» в «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Монако» Маланг Сарр прокомментировал свой переход из «Челси» в стан монегасков.

«Я очень рад присоединиться к «Монако» и вернуться в лигу 1, в которой я начинал свою карьеру и которую хорошо знаю. Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. Сейчас я с нетерпением жду возможности влиться в новую среду и познакомиться с новыми одноклубниками, чтобы достичь новых вершин вместе», — цитирует пресс-служба клуба Сарра.

Следующим летом «Монако» может использовать опцию выкупа прав на французского защитника.

Маланг Сарр. «Монако» арендовал у «Челси» Маланга Сарра

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/malang-sarr-rejoint-l-as-monaco/
Футбол
ФК Монако
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