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Сегодня, 08:38

Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча «Монако» с «Ренном»

Главный тренер «Монако» Клеман высоко оценил игроков «Ренна» перед матчем
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал предстоящий матч с «Ренном» в 32-м туре чемпионата Франции.

«Ренн» показывает отличный футбол, проходит через положительный для команды отрезок, играет в атакующем стиле. Они забивают много голов, делая это за счет разных игроков. Мне нравится этот стиль. Думаю, что зрители получат возможность увидеть зрелищный матч между двумя командами, которые играют, чтобы забивать голы» , — цитирует Клемана официальный сайт «Монако».

Матч «Ренн» — «Монако» состоится завтра, 14 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Подопечные Клемана идут на 6-м месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 50 очков. В активе «Ренна» 56 очков и третья позиция.

ФК Монако
ФК Ренн
Филипп Клеман
0
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1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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