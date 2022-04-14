Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча «Монако» с «Ренном»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал предстоящий матч с «Ренном» в 32-м туре чемпионата Франции.

«Ренн» показывает отличный футбол, проходит через положительный для команды отрезок, играет в атакующем стиле. Они забивают много голов, делая это за счет разных игроков. Мне нравится этот стиль. Думаю, что зрители получат возможность увидеть зрелищный матч между двумя командами, которые играют, чтобы забивать голы» , — цитирует Клемана официальный сайт «Монако».

Матч «Ренн» — «Монако» состоится завтра, 14 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Подопечные Клемана идут на 6-м месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 50 очков. В активе «Ренна» 56 очков и третья позиция.