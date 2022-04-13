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Сегодня, 23:12

Паредес может продолжить карьеру в «Интере»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может перейти в «Интер», сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» хочет приобрести 27-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что миланский клуб предложит полузащитнику контракт на четыре года с зарплатой пять миллионов евро.

При этом сам Паредес готов вести переговоры с миланцами, а парижский клуб готов продать его за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a6010922059129724712-le-psg-a-trouve-preneur-pour-leandro-paredes
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 - : -
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