Паредес может продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может перейти в «Интер», сообщает Foot Mercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Интер» хочет приобрести 27-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что миланский клуб предложит полузащитнику контракт на четыре года с зарплатой пять миллионов евро.

При этом сам Паредес готов вести переговоры с миланцами, а парижский клуб готов продать его за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паредес забил один мяч и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «ПСЖ». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.