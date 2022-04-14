«ПСЖ» сохраняет интерес к Рэшфорду. У форварда «МЮ» была договоренность с парижанами

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру во Франции. 24-летний форвард интересен «ПСЖ», который изучал возможность его перехода еще год назад, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Прошлым летом парижане провели предварительные переговоры с игроком. Он не стал отвечать отказом на предложение и дал понять, что готов сменить клуб.

Рэшфорд при Ральфе Рангнике стал реже попадать в стартовый состав «МЮ». В этом сезоне он провел 27 матчей, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.