Ультрас «ПСЖ» протестуют против руководства клуба

Активные болельщики «ПСЖ» недовольны руководством клуба и собираются устроить акцию протеста перед штаб-квартирой команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, после поражения от «Лорьяна» (1:3) в лиге 1 болельщики отправились на тренировочную базу команды, чтобы высказать претензии руководству, тренерам и игрокам.

Сегодня, 3 мая, ультрас организуют акцию протеста перед штаб-квартирой руководства клуба.

В аккаунте болельщиков команды в соцсетях было опубликовано сообщение: «Пришло время для перемен — «ПСЖ» должен вновь обрести свою душу, свой парижский дух и великолепие. Мероприятие будет мирным, все должно проходить организованно и разумно».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков.