«Перестаньте принимать нас за идиотов». Фанаты «ПСЖ» продолжают критиковать клуб

Фанатская трибуна «ПСЖ» в начале матча 24-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:0) оказалась пустой. Объединение фанатов парижского клуба показательно не пришли в знак протеста.

La tribune Auteuil est vide au coup d'envoi de #PSGSRFC, signe de protestation des Ultras. ?? pic.twitter.com/6hgNcxJy3L — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2022

Позже болельщики все же заполнили трибуну и растянули баннеры с критикой в адрес команды.

«Мы поем со страстью для игроков без мотивации. Перестаньте принимать нас за идиотов», — гласил текст одной из растяжек.

Также по ходу игры на трибунах были баннеры с критикой в адрес руководства и лично спортивного директора Леонардо.