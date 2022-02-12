Тренер «Лиона» не взял Боатенга на матч с «Ниццей»

«Лион» объявил заявку на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Игра состоится в субботу, 11 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени.

Экс-защитник сборной Германии Джером Боатенг не поможет своей команде. Главный тренер Петер Бош принял решение не включать игрока в заявку.

Le groupe lyonnais pour la r?ception de Nice, ce samedi ? 21h ! ???#OLOGCN #AliExpress pic.twitter.com/7WJhAgY4OI — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2022

Боатенг перешел в «Лион» на правах свободного агента прошлым летом. В этом сезоне 33-летний немец сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.