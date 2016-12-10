Фалькао оформил хет-трик впервые с 2012 года

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забил трижды в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (4:0). Колумбиец оформил первый хет-трик с 9 декабря 2012 года. Тогда форварду, выступавшему за "Атлетико", удалось забить три мяча в ворота "Депортиво".

На счету Фалькао девять голов в последних восьми играх во всех турнирах. Всего колумбиец в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.