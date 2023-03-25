Камавинга: «С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же»

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга прокомментировал победу команды в отборочном матче к Евро-2024 против Нидерландов (4:0).

«Мы были единой командой, настроения хорошее. Когда настрой хороший, это приносит свои плоды. С капитанской повязкой или без, Мбаппе не изменился, он все тот же. Он постоянно забивает, это удивляет меня все больше. Перед игрой он сказал нам, чтобы мы хорошо играли с первых минут, а в перерыве он сказал, чтобы мы продолжали, что если нам нужно забить шесть, то мы должны забить шесть. У нас игра в понедельник игра против Ирландии, будет важно сделать то же самое», — приводит слова Камавинги RMC Sport.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта. Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара также 27 марта.