Президент «ПСЖ» заявил, что клуб намерен сохранить Мбаппе, Месси и Рамоса

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации с продлением контрактов нападающих команды Килиана Мбаппе и Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса. Мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не будем совершать ошибок. Помимо этих троих игроков, мы должны сосредоточиться на молодежи и тех талантах, от которых зависит наше будущее. Это то, что мы меняем в клубе», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Контракт 36-летнего Рамоса также истекает в конце сезона. Соглашение 24-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до 2025 года.

Месси сыграл за французский клуб в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 31 мяч и отдал восемь голевых пасов.

Рамос принял участие в 36 матчах за парижан, забив 2 гола и оформив один результативный пас.