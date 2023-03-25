Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:33

Президент «ПСЖ» заявил, что клуб намерен сохранить Мбаппе, Месси и Рамоса

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.
Фото Reuters

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации с продлением контрактов нападающих команды Килиана Мбаппе и Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить в команде Мбаппе, Месси и Рамоса. Мы собираемся проанализировать нашу работу, чтобы понять, что мы делаем и убедиться, что мы можем продолжать. Мы не будем совершать ошибок. Помимо этих троих игроков, мы должны сосредоточиться на молодежи и тех талантах, от которых зависит наше будущее. Это то, что мы меняем в клубе», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Контракт 36-летнего Рамоса также истекает в конце сезона. Соглашение 24-летнего Мбаппе с парижанами рассчитано до 2025 года.

Месси сыграл за французский клуб в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 31 мяч и отдал восемь голевых пасов.

Рамос принял участие в 36 матчах за парижан, забив 2 гола и оформив один результативный пас.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
1
2
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе после выбора между Парижем и Мадридом: «ПСЖ», не «Реал»
Тебас хочет видеть Мбаппе в «Реале»: «Только они могут позволить себе подписать его»
Дешам: «Для меня Мбаппе лучший в мире. То, чего он достиг, — исключительно»
Анчелотти о желании видеть Мбаппе в «Реале»: «Я никогда не отвечу на этот вопрос»
Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и пока не рассматривает уход из клуба
Хесе: «Зная Переса, могу сказать, что дверь в «Реал» для Мбаппе, возможно, уже закрыта»
«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
«ПСЖ» может подписать нападающего «Милана» Леау, если Месси покинет клуб
«Барселона» разработала план по возвращению Месси в клуб
Месси принимает решение о будущем в «ПСЖ», имея на руках проект клуба и кандидатуру тренера на следующий сезон
Президент «Барселоны» Лапорта ведет активную работу по возвращению Месси в команду
Главный тренер «ПСЖ» Гальтье отреагировал на слухи о конфликте с Месси
Приоритетом Месси является возвращение в «Барселону»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам — о матче против Нидерландов: «Проблемы у соперника не отменяют того, что сделала Франция»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости