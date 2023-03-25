Варан: «Нет слов, чтобы описать мою любовь. Горд быть частью сборной Франции»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о сборной Франции. В феврале 2023 года он объявил о завершении международной карьеры.

Перед матчем отборочного тура чемпионата Европы 2024 года против Нидерландов (4:0), француз попрощался с болельщиками на стадионе, после чего написал пост в соцсетях.

«Большое спасибо за чудесный прием! Для меня большая честь, что я получил возможность закрыть эту замечательную главу моей карьеры таким образом. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить всего этого. Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к сборной Франции. Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Мне повезло носить эту прекрасную футболку 10 лет. Я всегда выкладывался по полной, от первой игры до последней. Я пережил с командой все эмоции. Взлеты и падения, и, конечно же, в качестве изюминки — победа на чемпионате мира! Я всегда чувствовал вашу любовь и поддержку. Сегодня я просто счастлив и горжусь тем, что был частью этого приключения. Я всегда буду болеть за нашу французскую команду. Спасибо», — написал Варан.

Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией.