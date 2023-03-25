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Сегодня, 13:00

Варан: «Нет слов, чтобы описать мою любовь. Горд быть частью сборной Франции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о сборной Франции. В феврале 2023 года он объявил о завершении международной карьеры.

Перед матчем отборочного тура чемпионата Европы 2024 года против Нидерландов (4:0), француз попрощался с болельщиками на стадионе, после чего написал пост в соцсетях.

«Большое спасибо за чудесный прием! Для меня большая честь, что я получил возможность закрыть эту замечательную главу моей карьеры таким образом. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить всего этого. Нет таких слов, чтобы описать мою любовь к сборной Франции. Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Мне повезло носить эту прекрасную футболку 10 лет. Я всегда выкладывался по полной, от первой игры до последней. Я пережил с командой все эмоции. Взлеты и падения, и, конечно же, в качестве изюминки — победа на чемпионате мира! Я всегда чувствовал вашу любовь и поддержку. Сегодня я просто счастлив и горжусь тем, что был частью этого приключения. Я всегда буду болеть за нашу французскую команду. Спасибо», — написал Варан.

Он дебютировал за основную национальную команду в марте 2013-го.

В составе сборной Франции Варан становился чемпионом мира в 2018 году. На ЧМ-2022 помог своей команде завоевать серебро. Защитник также становился победителем Лиги наций-2021 вместе с Францией.

Рафаэль Варан
Сборная Франции по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
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2.04 21:45
ПСЖ – Лион
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

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Лилль

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Виссам Бен-Йеддер

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ПСЖ

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

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Осер

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