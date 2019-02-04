Джанлуиджи Буффон: "Жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон посетовал, что клубу не удалось продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции. Накануне парижане уступили "Лиону" (1:2). До этого они выиграли 18 стартовых встреч сезона из 20, а две свели вничью. С учетом прошлого чемпионата их беспроигрышная серия составила 21 матч.

"Очень жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась", - написал Буффон в Твиттере.