Джанлуиджи Буффон: "Жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон посетовал, что клубу не удалось продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции. Накануне парижане уступили "Лиону" (1:2). До этого они выиграли 18 стартовых встреч сезона из 20, а две свели вничью. С учетом прошлого чемпионата их беспроигрышная серия составила 21 матч.
"Очень жаль, что наша беспроигрышная серия закончилась", - написал Буффон в Твиттере.
🇮🇹 Dispiace molto aver perso l’imbattibilità in campionato👇– Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 4 февраля 2019 г.
🇫🇷 C’est dommage d’avoir perdu notre invincibilité en Championnat👇
🇬🇧 It’s a real shame our unbeaten streak came to an end👇https://t.co/YlP7KBHHtO pic.twitter.com/BLE6NPBxMK
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