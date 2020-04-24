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ДЮСШ «Осинники» еще не получила выплаты за переход Головина в «Монако»

12:15
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Директор ДЮСШ «Осинники» Александр Ильс рассказал о том, что компенсационные выплаты за полузащитника «Монако» Александра Головина еще не поступили.

Школа, где числился Головин с 2008-го по 2010 год, должна была получить за переход игрока из ЦСКА в «Монако» 225 тысяч евро.

— Да, все затихло. История пока не закончилась, — приводит слова Ильса РИА Новости. — На данный момент вопросы никто не задает. Надо узнавать в РФС, как все это идет. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают.

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