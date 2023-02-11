Булыкин: «Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

— Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако». Вопрос с адаптацией он уже закрыл. Александру надо продолжать в том же духе. После этого сезона перед ним возникнет вопрос о возможном переходе.

— Вы бы посоветовали ему остаться в «Монако» или лучше сменить клуб?

— Я не знаю, какая у Головина зарплата во Франции. Если будет предложение, например, от «Челси» после этого сезона, то конечно надо пробовать себя там, — сказал Булыкин «РБ Спорт».