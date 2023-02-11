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Сегодня, 23:10

Булыкин: «Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

— Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако». Вопрос с адаптацией он уже закрыл. Александру надо продолжать в том же духе. После этого сезона перед ним возникнет вопрос о возможном переходе.

— Вы бы посоветовали ему остаться в «Монако» или лучше сменить клуб?

— Я не знаю, какая у Головина зарплата во Франции. Если будет предложение, например, от «Челси» после этого сезона, то конечно надо пробовать себя там, — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-u-golovina-budet-predlozhenie-ot-chelsi-posle-e-togo-sezona-to-tuda-nado-perehodit/
Александр Головин
Дмитрий Булыкин
ФК Монако
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2
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
3
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
4
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
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 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
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 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
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 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
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 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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Ницца – Аяччо
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Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
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Реймс – Труа
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