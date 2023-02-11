Булыкин: «Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».
— Головин очень хорошо себя проявляет в «Монако». Вопрос с адаптацией он уже закрыл. Александру надо продолжать в том же духе. После этого сезона перед ним возникнет вопрос о возможном переходе.
— Вы бы посоветовали ему остаться в «Монако» или лучше сменить клуб?
— Я не знаю, какая у Головина зарплата во Франции. Если будет предложение, например, от «Челси» после этого сезона, то конечно надо пробовать себя там, — сказал Булыкин «РБ Спорт».
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|54
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|5
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|
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|13
|7
|2
|34-16
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|
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|14
|4
|4
|43-20
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|
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|22
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|6
|8
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|
11
|Реймс
|22
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|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
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|17
|18-47
|9
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38 тур
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 1
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2
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