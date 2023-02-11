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Сегодня, 22:40

Во Франции назвали Головина одним из лучших игроков лиги 1

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил

игру полузащитника «Монако» Александра Головина в центральном матче 23-го тура чемпионата Франции над «ПСЖ» (3:1).

«У «ПСЖ» очень прочный состав, который позволяет быть конкурентоспособным во всех матчах, даже когда лидеры получают травмы. Что касается Головина, то его игра никогда не была так хороша в «Монако». На данный момент он является одним из лучших футболистов лиги 1», — сказал Леклер «СЭ».

По оценке портала WhoScored Головин (8,2) в этот матче уступил только нападающему Виссаму Бен-Йеддеру (9,5), на счету которого дубль и голевая передача россиянину.

«Монако» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» сохраняет первую строчку с 54 очками.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
3
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
4
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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