"Дижон" наказан условным снятием очков за расистские кричалки фанатов

Дисциплинарный комитет ПФЛ наказал "Дижон" за поведение фанатов в матче 32-го тура чемпионата Франции против "Амьена". Как сообщает L'Equipe, клуб оштрафован снятием одного очка условно. Если в ближайших встречах подобное поведение болельщиков повторится, условное наказание превартится в реальное.

Напомним, болельщики "Дижона" оскорбляли капитана "Амьена" Принса-Дезира Гуано, имитируя крики обезьян, когда игрок был с мячом. По ходу встречи футболист даже просил арбитра прервать игру.

Служба безопасности выявила предполагаемого зачинщика и арестовала его.