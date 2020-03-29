Ди Марию пугает ситуация с коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария признался, что ситуация с распространением коронавируса пугает его. Аргентинец сейчас находится в Париже со своей семьей.

— Мы все переживаем что-то сумасшедшее, — цитирует футболиста AS. — Мы пытаемся почти ничего не делать и оставаться дома. Мы не хотим, чтобы наши дочери заразились. Я часто хожу в супермаркет. Люди ведут себя уважительно. Моя жена вышла на уличу только раз, после чего сняла всю одежду возле двери и сразу пошла в ванную. Эта ситуация немного пугающая. То, что ты слышишь и видишь, пугает тебя.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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