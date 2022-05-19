Ди Мария согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой семь миллионов евро в год

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 34-летний аргентинец согласовал однолетний контракт с «Ювентусом» с зарплатой семь миллионов евро в год.

Отмечается, что между сторонами ведутся переговоры о включении опции продления соглашения на один сезон.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт Ди Марии с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.