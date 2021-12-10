Ди Мария: «Переход в «ПСЖ» стал для Месси огромной переменой. Он привыкает к новому стилю игры»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.
«Это нормально, что от Лионеля многого ожидают, — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo. — Но даже с Месси не получится всегда выигрывать 5:0. Все происходит постепенно, и цель состоит в том, чтобы все постепенно наладить. Он уже живет в доме со своей семьей и выглядит счастливым».
По словам полузащитника, Месси адаптировался к «ПСЖ» и Парижу.
«Переход в «ПСЖ» стал для Месси огромной переменой. Он привыкает к новому стилю игры, отличному от «Барселоны», — сказал он.
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20211209/1001723512/di-maria-tampoco-messi-ganar-siempre-5-0.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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