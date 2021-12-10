Ди Мария: «Переход в «ПСЖ» стал для Месси огромной переменой. Он привыкает к новому стилю игры»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.

«Это нормально, что от Лионеля многого ожидают, — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo. — Но даже с Месси не получится всегда выигрывать 5:0. Все происходит постепенно, и цель состоит в том, чтобы все постепенно наладить. Он уже живет в доме со своей семьей и выглядит счастливым».

По словам полузащитника, Месси адаптировался к «ПСЖ» и Парижу.

«Переход в «ПСЖ» стал для Месси огромной переменой. Он привыкает к новому стилю игры, отличному от «Барселоны», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах.