Мбаппе назвал особенным матч против «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата Франции с «Монако».

«Это особенный матч. Это большая афиша для нашего чемпионата. «Монако» — отличная команда, которая умеет здорово играть.

Потом уже, конечно, можно сказать, что это важная игра для меня. Я провел там долгий период, там до сих пор есть мои друзья. Всегда есть особый адреналин. Но, выступая за «ПСЖ», ты не имеешь права на чувства. Ты должен побеждать, и я сделаю все, чтобы помочь «ПСЖ» сделать это», — приводит слова Мбаппе пресс-служба команды.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 12 декабря в 22:45 по московскому времени.