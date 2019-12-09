Депай выпустил новый клип. Видео

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай выпустил новый видеоклип. В своем Twitter он представил отрезок хип-хоп песни под названием For a Week. Полная версия будет доступна в ближайшее время.

Y'all not ready yet, Got so much heat for everyone who wants that clash!!! ? #Soon pic.twitter.com/bryNJ3uCfp — Memphis Depay (@Memphis) December 8, 2019

Депай уже выпустил несколько видеоклипов. Ролик с композицией No Love на YouTube-канале футболиста посмотрели более 11 миллионов раз.

В 15 матчах текущего сезона 25-летний форвард забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Чемпионат Франции: новости и статьи, обзоры, турнирная таблица, календарь игр