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Депай выпустил новый клип. Видео

04:05
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай выпустил новый видеоклип. В своем Twitter он представил отрезок хип-хоп песни под названием For a Week. Полная версия будет доступна в ближайшее время.

Депай уже выпустил несколько видеоклипов. Ролик с композицией No Love на YouTube-канале футболиста посмотрели более 11 миллионов раз.

В 15 матчах текущего сезона 25-летний форвард забил 11 голов и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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