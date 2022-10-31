Черчесов: «Хорошо, что Головин отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

— В один день с Миранчуком забил красивый и важный гол другой ваш бывший подопечный в сборной России — Александр Головин.

— Я рад и за него, разумеется. Хорошо, что Саша отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас. Видимо, мы в «Ференцвароше» чуть лучше его изучили, чем соперники «Монако» по национальному первенству (смеется). Головин — важный игрок для «Монако», и это внушает оптимизм.

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