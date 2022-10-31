Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:30

«Похоже, Миранчук нашел общий язык с Влашичем». Черчесов — о яркой неделе экс-футболистов РПЛ в Европе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Reuters
1/2
Наш корреспондент поговорил в Будапеште с российским тренером «Ференцвароша».

После воскресного победного матча лидера чемпионата Венгрии с «Залаэгерсегом» (2:1) мы со Станиславом Черчесовым зашли поужинать. И стоило включить на моем телефоне трансляцию встречи серии А «Торино» — «Милан», как хозяева поля открыли счет. Не успели изучить меню, и тут Алексей Миранчук забил свой красивый гол. Ну а до изучения блюд дело дошло только после пяти-шести повторов, на которых итальянское телевидение в разных ракурсах смаковало результативный удар Алексея. В итоге этот мяч оказался победным.

— Как вам гол Алексея? - спросил я Черчесова.

— Здорово забил. Это один из его фирменных ударов. Леша оказался в нужный момент в нужном месте и воспользовался пасом от Влашича. Судя по повторам, у вратаря «Милана» практически не имелось шансов спасти свою команду. Алексей хотя и пробил вроде бы не из самой удобной позиции, но «выстрел» получился очень хлестким и качественным, а голкипер был закрыт защитниками.

Алексей Миранчук (слева). Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе

— Миранчук и в целом провел очень хороший матч, согласны?

— Мы с вами все-таки смотрели игру урывками. Полноценной картины у меня объективно быть не может. Но уже сам по себе фактор решающего гола против «Милана» говорит в пользу Леши. Молодец! Ну и с Влашичем Миранчук, похоже, нашел общий язык, а это плюс и для них обоих, и для всей команды. Чем больше Алексей станет выходить на поле, тем лучше для него. А тренер Юрич ему доверяет — это заметно.

Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Reuters

— Уступив «Торино», «Милан» отпустил в отрыв «Наполи». Как думаете, смогут Лучано Спаллетти и Хвича Кварацхелия сотворить историю и взять скудетто?

— До конца серии А еще много времени, так что окончательные выводы делать рано. Тем более сезон необычен: он словно разбит на два турнира, между которыми огромная пауза по меркам европейских топ-лиг. Пока «Наполи» выглядит очень ярко и мощно, на команду приятно смотреть и в серии А, и в Лиге чемпионов. Неаполитанцы заслуженно идут на первом месте, а Спаллетти, которого считаю очень сильным специалистом, проделал отменную работу. Конечно, блестяще выглядит Кварацхелия, но он ведь там не один. У «Наполи» виден тренерский почерк Лучано, и именно профессиональный и человеческий опыт Спаллетти помог так быстро раскрыться Хвиче в Италии.

Кевин Фолланд поздравляет Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Анже&raquo;. Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»

— В один день с Миранчуком забил красивый и важный гол другой ваш бывший подопечный в сборной России — Александр Головин.

— Я рад и за него, разумеется. Хорошо, что Саша отличился в воскресенье в чемпионате Франции, а не в четверг в Лиге Европы против нас. Видимо, мы в «Ференцвароше» чуть лучше его изучили, чем соперники «Монако» по национальному первенству (смеется). Головин — важный игрок для «Монако», и это внушает оптимизм.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости