Французский журналист: «Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд»

Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Миранчук провел великолепный матч, гол стал логичной наградой за его игру. Тот факт, что Юрич жестче дисциплинирует игрока и доверяет ему, идет Миранчуку на пользу. В «Аталанте» он провел разочаровывающий отрезок, у него не было особых шансов. Гол «Милану» — дополнительная мотивация, и подтверждение истинного уровня Миранчука», — цитирует Metaratings Македо.

Журналист также отметил гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

«Гол Головина был величественным, несмотря на большое количество пустот, которые «Анже» оставил в обороне. Это хорошо для Саши, потому что он не так часто забивает, играет больше организаторскую роль в игре «Монако». Оба игрока очень полезны в игре своих команд», — добавил он.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Торино» 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.