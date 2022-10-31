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Сегодня, 12:12

Французский журналист: «Миранчук и Головин очень полезны в игре своих команд»

Мария Гусева
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Французский журналист издания Foot Mercato Аурилиен Македо оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Миранчук провел великолепный матч, гол стал логичной наградой за его игру. Тот факт, что Юрич жестче дисциплинирует игрока и доверяет ему, идет Миранчуку на пользу. В «Аталанте» он провел разочаровывающий отрезок, у него не было особых шансов. Гол «Милану» — дополнительная мотивация, и подтверждение истинного уровня Миранчука», — цитирует Metaratings Македо.

Журналист также отметил гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0).

«Гол Головина был величественным, несмотря на большое количество пустот, которые «Анже» оставил в обороне. Это хорошо для Саши, потому что он не так часто забивает, играет больше организаторскую роль в игре «Монако». Оба игрока очень полезны в игре своих команд», — добавил он.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Торино» 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 Головин сыграл 19 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/frantsuzskiy-zhurnalist-zayavil-chto-gol-miranchuka-milanu-eto-podtverzhdenie-istinnogo-urovnya-igro-1400000/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
0
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Головин прокомментировал свой гол в ворота «Анже»: «Забить или отдать голевую передачу всегда приятно»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
Результаты / календарь
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38 тур
4.11 23:00
Труа – Осер
 - : -
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 - : -
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
Тулуза – Монако
 - : -
6.11 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
6.11 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

 10 2 2
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Осер

 9 2 1
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