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Клопп красиво простился с «Ливерпулем». Победил и зарядил кричалку про нового тренера

Клопп провел последний матч в статусе главного тренера «Ливерпуля»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Юрген Клопп.
Фото Reuters
Ушла эпоха.

Почти девятилетняя эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле» закончилась красивой победой над «Вулверхэмптоном» (2:0). Но главным в матче было не происходящее на поле, а прощание с одним из лучших тренеров в истории мерсисайдцев.

«Энфилд» еще до стартового свистка продемонстрировал всю свою любовь к Клоппу. «You'll Never Walk Alone» вряд ли когда-либо звучал громче, а фанаты отдали дань уважения немцу баннером на трибуне за воротами и огромным числом шарфов в его честь.

Нерв момента отлично чувствовал и сам Клопп — перед матчем он светился улыбкой и поздоровался, кажется, с каждым человеком со скамейки соперника. Правда, когда «Энфилд» запел, в глазах тренера застыла тоска.

Юрген Клопп после победы в&nbsp;финале Лиги чемпионов. Клопп полностью изменил АПЛ. И это даже важнее, чем титулы с «Ливерпулем»

Даже несмотря на то, что игра для красных сложилась как нельзя лучше — уже на 28-й минуте правый защитник «волков» Нелсон Семеду получил прямую красную карточку, после чего мерсисайдцы забили два безответных мяча. На 34-й отличился Алексис Макаллистер, на 40-й — Джарелл Куанса. Голов могло быть и больше, например, в середине второго тайма Луис Диас сотряс перекладину и заставил Клоппа рассмеяться.

После финального свистка немец вновь светился счастьем: обнялся с каждым игроком и членом персонала «Ливерпуля», после чего ушел в раздевалку до начала официальной церемонии прощания.

Спустя несколько минут на «Энфилде» установили небольшую сцену, перед которой футболисты и члены персонала «Ливерпуля» выстроились в прощальный коридор. На многих были надеты специальные красные толстовки с сердцем и надписью «I'll Never Walk Alone Again» («Я никогда не буду идти один снова»).

Фото Reuters

Церемония прощания была посвящена не только Клоппу, но и всем людям, покидающим «Ливерпуль» после этого сезона. Первым ведущий пригласил на поле Тиаго Алькантару, который пропустил почти весь сезон из-за травм. Далее вышел Жоэль Матип: камерунский защитник тоже проболел большую часть матчей. Первый провел в клубе четыре года, второй — восемь лет.

Далее через прощальный коридор на поле «Энфилда» выпорхнули тренеры из штаба Клоппа: Андрес Корнмаер, Петер Кравиц, Витор Матос, Джон Ахтерберг и Пепейн Лейндерс. Последним из потрибунного помещения выбрался сам Юрген.

Юрген Клопп.
Фото Reuters

Когда Клопп вышел на поле, «Энфилд» прорвало оглушительными аплодисментами и очередным залпом «You'll Never Walk Alone». Владелец «Ливерпуля» Джон Генри подарил немцу уменьшенные копии выигранных тренером трофеев, после чего Юрген взял в руки микрофон.

Тренер много шутил, смеялся и выглядел по настоящему радостным. «Я очень счастлив», — начал речь Клопп, пока «Энфилд» не перебил его очередным пением. В моменте Юрген прервал длиннющую речь кричалкой в поддержку приходящего на его место Арне Слота.

Затем, после очередной серии благодарностей, трибуны вновь взорвались аплодисментами в честь уходящего тренера, навсегда запечатав ими целую эпоху в истории «Ливерпуля».

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
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