Клопп красиво простился с «Ливерпулем». Победил и зарядил кричалку про нового тренера
Почти девятилетняя эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле» закончилась красивой победой над «Вулверхэмптоном» (2:0). Но главным в матче было не происходящее на поле, а прощание с одним из лучших тренеров в истории мерсисайдцев.
«Энфилд» еще до стартового свистка продемонстрировал всю свою любовь к Клоппу. «You'll Never Walk Alone» вряд ли когда-либо звучал громче, а фанаты отдали дань уважения немцу баннером на трибуне за воротами и огромным числом шарфов в его честь.
Нерв момента отлично чувствовал и сам Клопп — перед матчем он светился улыбкой и поздоровался, кажется, с каждым человеком со скамейки соперника. Правда, когда «Энфилд» запел, в глазах тренера застыла тоска.
Даже несмотря на то, что игра для красных сложилась как нельзя лучше — уже на 28-й минуте правый защитник «волков» Нелсон Семеду получил прямую красную карточку, после чего мерсисайдцы забили два безответных мяча. На 34-й отличился Алексис Макаллистер, на 40-й — Джарелл Куанса. Голов могло быть и больше, например, в середине второго тайма Луис Диас сотряс перекладину и заставил Клоппа рассмеяться.
После финального свистка немец вновь светился счастьем: обнялся с каждым игроком и членом персонала «Ливерпуля», после чего ушел в раздевалку до начала официальной церемонии прощания.
Спустя несколько минут на «Энфилде» установили небольшую сцену, перед которой футболисты и члены персонала «Ливерпуля» выстроились в прощальный коридор. На многих были надеты специальные красные толстовки с сердцем и надписью «I'll Never Walk Alone Again» («Я никогда не буду идти один снова»).
Церемония прощания была посвящена не только Клоппу, но и всем людям, покидающим «Ливерпуль» после этого сезона. Первым ведущий пригласил на поле Тиаго Алькантару, который пропустил почти весь сезон из-за травм. Далее вышел Жоэль Матип: камерунский защитник тоже проболел большую часть матчей. Первый провел в клубе четыре года, второй — восемь лет.
Далее через прощальный коридор на поле «Энфилда» выпорхнули тренеры из штаба Клоппа: Андрес Корнмаер, Петер Кравиц, Витор Матос, Джон Ахтерберг и Пепейн Лейндерс. Последним из потрибунного помещения выбрался сам Юрген.
Когда Клопп вышел на поле, «Энфилд» прорвало оглушительными аплодисментами и очередным залпом «You'll Never Walk Alone». Владелец «Ливерпуля» Джон Генри подарил немцу уменьшенные копии выигранных тренером трофеев, после чего Юрген взял в руки микрофон.
Тренер много шутил, смеялся и выглядел по настоящему радостным. «Я очень счастлив», — начал речь Клопп, пока «Энфилд» не перебил его очередным пением. В моменте Юрген прервал длиннющую речь кричалкой в поддержку приходящего на его место Арне Слота.
Затем, после очередной серии благодарностей, трибуны вновь взорвались аплодисментами в честь уходящего тренера, навсегда запечатав ими целую эпоху в истории «Ливерпуля».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|42
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10