Ротен: «Истории любви Месси с «ПСЖ» так и не вышло. Это должно закончиться летом»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен призвал нападающего Лионеля Месси покинуть парижский клуб летом.

«Помогут ли Лионелю 10 дней в сборной Аргентины, чтобы лучше закончить сезон с клубом? Я настроен скептически. Истории любви Месси с «ПСЖ» так и не вышло. Это должно закончиться летом. Так будет лучше для всех», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.