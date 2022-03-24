Тюрам о критике Месси: «Человек, любящий футбол, не может принять свист в его адрес»

Французский футболист Лилиан Тюрам прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не верится, что люди освистывают Месси. Человек, любящий футбол, не может принять свист в адрес Лионеля, это ненормально. К нему нельзя относиться неуважительно. Когда ты хочешь остаться, но тебе приходится уходить и менять команду, это очень сложно. В Париже все иначе», — цитирует Тюрама Sport.es.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он с 2003 года выступал за «Барселону», став лучшим бомбардиром клуба в истории. На его счету 672 забитых мяча.