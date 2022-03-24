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Шустер: «Думаю, что Месси не стоит возвращаться в «Барселону»

Шустер считает, что Месси не стоит возвращаться в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Бернд Шустер высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Думаю, что Месси не стоит возвращаться в «Барселону», — приводит слова Шустера ESPN. — В «Барселоне» Месси был великолепен, и все запомнят его таким. Мне больно, ведь когда игрок стареет, он больше не может давать то шоу, что было раньше. Я тоже через такое проходил. Люди все быстро забывают».

По словам экс-полузащитника, ему больно видеть, как болельщики освистывают или оскорбляют 34-летнего аргентинца.

«Это очень неприятно. Я бы хотел избежать таких столкновений с болельщиками, которые прожили так много славных моментов с ним. Я не думаю, что это нужно, не стал бы так поступать. Я бы искал мотивацию в других местах. Месси еще может провести пару хороших лет. Мне не нравится этот «ПСЖ». Мне не нравится та команда, что находится рядом с Лионелем», — сказал он.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года. В нынешнем сезоне аргентинец забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://www.espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4623676/live-transfer-talk-barcelona-want-ousmane-dembele-to-stay-despite-psgpremier-league-interest
Бернд Шустер
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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