Ротен: «Неймару каждый год дают новый шанс. Он провалился в «ПСЖ», как и Месси»
Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал форварда парижан Неймара.
«Учитывая все, что происходило в последнее время, Неймар должен уйти. Он играет за «ПСЖ» уже 6 лет, и каждый год ему дают новый шанс. Он провалился в «ПСЖ», как и Месси», — цитирует Ротена RMC Sport.
31-летний бразилец выступает за парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|
2
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|
3
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|
4
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|
5
|Лилль
|33
|17
|8
|8
|60-40
|59
|
6
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|55-36
|56
|
7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|
8
|Клермон Фут
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|
9
|Ницца
|33
|12
|12
|9
|40-31
|48
|
10
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|
11
|Реймс
|33
|11
|14
|8
|40-35
|47
|
12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|
13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|
14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|
15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|
16
|Страсбур
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|
17
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|
18
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|
19
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|
20
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|- : -
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|- : -
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|- : -
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|- : -
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|- : -
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|20
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|27
|2
|2
Новости