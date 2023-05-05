Ротен: «Неймару каждый год дают новый шанс. Он провалился в «ПСЖ», как и Месси»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал форварда парижан Неймара.

«Учитывая все, что происходило в последнее время, Неймар должен уйти. Он играет за «ПСЖ» уже 6 лет, и каждый год ему дают новый шанс. Он провалился в «ПСЖ», как и Месси», — цитирует Ротена RMC Sport.

31-летний бразилец выступает за парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.