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Игуаин: «Надеюсь, Месси когда-нибудь приедет в МЛС, он будет здесь счастлив»

Игуаин надеется, что Месси в будущем будет играть в МЛС
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил, что надеется на переход форварда «ПСЖ» и своего соотечественника Лионеля Месси в один из клубов американской лиги МЛС в будущем.

«МЛС — очень сильная лига, и она продолжает прогрессировать. Серьезные футболисты продолжают приезжать сюда, в будущем их будет еще больше. Я надеюсь, что Месси когда-нибудь приедет играть в МЛС, потому что это будет очень выгодно и для лиги, и для страны, а самому Лионелю здесь будет весело, он будет тут счастлив», — приводит Goal слова Игуаина.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец провел 22 матча за парижан, на его счету 7 голов и 9 результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/messi-would-be-happy-here-higuain-believes-psg-star-would/bltd7e0e9bd3b025df9
Гонсало Игуаин
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 21 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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