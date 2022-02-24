Игуаин: «Надеюсь, Месси когда-нибудь приедет в МЛС, он будет здесь счастлив»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил, что надеется на переход форварда «ПСЖ» и своего соотечественника Лионеля Месси в один из клубов американской лиги МЛС в будущем.

«МЛС — очень сильная лига, и она продолжает прогрессировать. Серьезные футболисты продолжают приезжать сюда, в будущем их будет еще больше. Я надеюсь, что Месси когда-нибудь приедет играть в МЛС, потому что это будет очень выгодно и для лиги, и для страны, а самому Лионелю здесь будет весело, он будет тут счастлив», — приводит Goal слова Игуаина.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2021/22 34-летний аргентинец провел 22 матча за парижан, на его счету 7 голов и 9 результативных передач.