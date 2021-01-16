Бывший главный тренер сборной Франции защищает большую зарплату Неймара

Президент профсоюза главных тренеров французской лиги 1, наставник «Нанта» и бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал возможное понижение зарплат игроков чемпионата.

«Мы должны просить приложить немного усилий всех, не только игроков. Три четверти от зарплат игроков уходят государству. Неймар, например, делит половину своей зарплаты между нашими больницами, школами и всем, что между ними. Не стоит об этом забывать» — приводит слова Доменека France Football.

Ранее сообщалось, что зарплаты игроков Лиги 1 могут снизиться из-за финансового кризиса в лиге, вызванного коронавирусом и снижением доходов от прав на телетрансляции.