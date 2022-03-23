Ди Канио: «Если Месси ушел из «Барселоны» и забил 2 мяча за сезон, его можно критиковать сильнее, чем других»

Бывший форвард «Лацио» Паоло Ди Канио прокомментировал критику в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Лионеля нельзя критиковать за то, что он сделал в «Барселоне», — приводит слова Ди Канио Goal. — Но, если Месси ушел из «Барселоны» и забил 2 мяча за сезон, его можно критиковать сильнее, чем других. Потому что ты живешь не тем, что было сделано когда-то, это в прошлом».

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал контракт с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.