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Сегодня, 03:23

Нюбель не хочет возвращаться из «Монако» в «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь Александр Нюбель хочет остаться в «Монако», который арендовал игрока у мюнхенской «Баварии», сообщает L'Equipe.

25-летний немец перебрался в чемпионат Франции прошлым летом. Аренда рассчитана до июня 2023 года. Сделка не включает возможность покупки.

Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», так как не имеет там постоянной игровой практики. Его контракт с мюнхенской «Баварией» расчитан до июня 2025 года.

В этом сезоне нюбель сыграл в 40 матчах во всех турнирах, пропустив 41 гол. 12 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

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ФК Монако
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