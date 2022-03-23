Нюбель не хочет возвращаться из «Монако» в «Баварию»

Вратарь Александр Нюбель хочет остаться в «Монако», который арендовал игрока у мюнхенской «Баварии», сообщает L'Equipe.

25-летний немец перебрался в чемпионат Франции прошлым летом. Аренда рассчитана до июня 2023 года. Сделка не включает возможность покупки.

Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», так как не имеет там постоянной игровой практики. Его контракт с мюнхенской «Баварией» расчитан до июня 2025 года.

В этом сезоне нюбель сыграл в 40 матчах во всех турнирах, пропустив 41 гол. 12 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.