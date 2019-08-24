«Брест» обыграл «Реймс». «Амьен» проиграл «Нанту»

«Брест» одержал победу над «Реймсом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Брест» — «Реймс» — 1:0 (0:0)

Гол: Шарбоннье, 86.

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Баттоккио, 89), Курт (Лан, 77), Белькебла, Грансир (Кардона, 80), Диалло, Шарбоннье.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Дингоме (Мбюкю, 82), Думбья (Сук Хюн Джун, 67), Уден, Диа.

Предупреждения: Шарбоннье, 60. Дингоме, 61.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

24 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Амьен» проиграл «Нанту» (1:2) в матче 3-го тура.

«Амьен» — «Нант» — 1:2 (0:0)

Голы: Кулибали, 53 (0:1). Зунгу, 71 (1:1). Саймон, 84 (1:2).

«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Гуано, Алеесами, Дибасси, Монкондюи, Блен, Какюта (Конате, 71), Гирасси, Аколо (Зунгу, 64), Тимит (Лефор, 34).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Лукас Лима, Абед, Туре, Ронжье, Жиротто, Луза, Бамба (Саймон, 73), Кулибали.

Предупреждения: Алеесами, 16. Туре, 45+2.

Удаление: Дибасси, 31.

Судья: Стина (Франция).

24 августа. Амьен. Стадион «Stade de la Licorne».

«Анже» — «Метц» — 3:0 (2:0)

Голы: Эль Мелали, 4 (1:0). Сантамария, 43 (2:0). Алиуи, 67 (3:0).

«Анже»: Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит Нури, Мангани, Капель, Сантамария (Пажо, 76), Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 63), Эль Мелали (Нинга, 74).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сунзу, Сентонз, Делен, Коад (Гакпа, 66), Н`Дорам, Ангбан, Нгюетт (Амброз, 85), Диалло, Ньян (Булая, 67).

Предупреждения: Сунзу, 1. Баокен, 53. Сентонз, 75.

Судья: Фраппар (Франция).

24 августа. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Дижон» — «Бордо» — 0:2 (0:1)

Голы: Хван Ый Джо, 11 (0:1). Бенито, 47 (0:2).

«Дижон»: Рунарссон, Экуэле Манга, Лотоа (Луаодис, 71), Кулибали, Альфонс, Музинга, Саммаритано (Филипп, 61), Амальфитано, Ндонг, Кейта, Бальде (Сумаре, 81).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Кватенг, Паблу, Отавиу, Тшуамени, Де Превиль (Бриан, 88), Хван Ый Джо (Маджа, 71), Калу (Бенраху, 81).

Предупреждения: Кватенг, 69. Костиль, 90+2.

Судья: Летексье (Франция).

24 августа. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».