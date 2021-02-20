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«Лион» вышел в лидеры чемпионата Франции

00:56
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«Брест» на своем поле проиграл «Лиону» в матче 26-го тура чемпионата Франции (2:3). «Ткачи» в первом тайме забили три гола. Бретонцам после переыва удалось забить дважды, но этого не хватило, чтобы сравнять счет.

Победа позволила команде Руди Гарсия выйти на первое место в турнирной таблице, но у соперников есть еще игра в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

«Брест» — «Лион» — 2:3 (0:3)

Голы: Лукас Пакета, 9 (0:1). Ауар, 29 (0:2). Депай, 44 — с пенальти (0:3). Шардонне, 53 (1:3). Кардона, 74 (2:3).

«Брест»: Сибуа, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 67), Перро, Эрелль, Лан (Фадига, 88), Белькебла, Февр (Шарбоннье, 67), Мунье, Онора (Ле Дуарон, 87), Кардона.

«Лион»: Антони Лопеш, Де Шильо, Денайер, Дюбуа, Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Кадевере, 72), Лукас Пакета, Гимарайнс (Какере, 71), Депай (Слимани, 88), Токо-Экамби (Корне, 78).

Предупреждения: Белькебла, 40. Де Шильо, 56. Эрелль, 90+6. Лукас Пакета, 90+6.

Судья: Шнайдер.

19 февраля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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