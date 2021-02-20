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Бернат продлит контракт с «ПСЖ»

02:53
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Защитник Хуан Бернат близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ». Как сообщает RMC, стороны близки к продлению соглашения до 2026 года и осталось уладить всего несколько деталей.

В этом сезоне 27-летний испанец из-за травмы сыграл в 3 матчах чемпионата Франции. Игрок перешел в «ПСЖ» в 2018 году из «Баварии» за 5 миллионов евро.

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