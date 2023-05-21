«Клермон» проиграл «Бресту» в матче лиги 1

«Клермон» на выезде проиграл «Бресту» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе хозяев голы забили Франк Онора и Стив Мунье. У гостей отличился Нето Боржес.

«Клермон» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 53 очка. «Брест» располагается на 14-й строчке — 41 очко.

В параллельном матче «Реймс» и «Анже» сыграли вничью — 2:2.

У «Реймса» голы забили Ито Дзюня и Фоларин Балоган. У «Анже» отличились Халид Шабанович и Химад Абделли.

«Труа» и «Страсбур» сыграли вничью — 1:1.

Отличились полузащитник «Страсбура» Хабиб Диарра и хавбек «Труа» Рони Лопеш.

«Ницца» и «Тулуза» не смогли выявить победителя — 0:0.