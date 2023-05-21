«Клермон» проиграл «Бресту» в матче лиги 1
«Клермон» на выезде проиграл «Бресту» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 1:2.
В составе хозяев голы забили Франк Онора и Стив Мунье. У гостей отличился Нето Боржес.
«Клермон» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 53 очка. «Брест» располагается на 14-й строчке — 41 очко.
В параллельном матче «Реймс» и «Анже» сыграли вничью — 2:2.
У «Реймса» голы забили Ито Дзюня и Фоларин Балоган. У «Анже» отличились Халид Шабанович и Химад Абделли.
«Труа» и «Страсбур» сыграли вничью — 1:1.
Отличились полузащитник «Страсбура» Хабиб Диарра и хавбек «Труа» Рони Лопеш.
«Ницца» и «Тулуза» не смогли выявить победителя — 0:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
15
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
19
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|3 : 1
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|0 : 3
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|2 : 1
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|0 : 5
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|2 : 1
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|0 : 0
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|2 : 2
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|1 : 1
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2