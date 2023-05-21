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«Клермон» проиграл «Бресту» в матче лиги 1

Мария Гусева
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«Брест» обыграл «Клермон» в матче лиги 1.
Фото AFP

«Клермон» на выезде проиграл «Бресту» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе хозяев голы забили Франк Онора и Стив Мунье. У гостей отличился Нето Боржес.

«Клермон» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 53 очка. «Брест» располагается на 14-й строчке — 41 очко.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Клермон Фут

В параллельном матче «Реймс» и «Анже» сыграли вничью — 2:2.

У «Реймса» голы забили Ито Дзюня и Фоларин Балоган. У «Анже» отличились Халид Шабанович и Химад Абделли.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:2
Анже

«Труа» и «Страсбур» сыграли вничью — 1:1.

Отличились полузащитник «Страсбура» Хабиб Диарра и хавбек «Труа» Рони Лопеш.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Страсбур

«Ницца» и «Тулуза» не смогли выявить победителя — 0:0.

Франция. Лига 1. 36-й тур
21 мая, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Тулуза

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Ницца
ФК Реймс
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 36 19 5 12 65-38 62
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 36 15 8 13 40-47 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 36 13 13 10 42-34 52
11
 Реймс 36 12 15 9 44-39 51
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 36 12 8 16 48-55 44
14
 Страсбур 36 9 12 15 49-56 39
15
 Брест 36 10 11 15 41-51 41
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Аяччо 36 6 5 25 22-71 23
19
 Труа 36 4 11 21 43-78 23
20
 Анже 36 3 6 27 31-79 15
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19.05 22:00
Лион – Монако
 3 : 1
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 0 : 3
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 2 : 1
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 0 : 5
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 2 : 1
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 0 : 0
21.05 16:00
Реймс – Анже
 2 : 2
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 1 : 1
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 22
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 28 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 28 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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